Grupo ClareouFoto: Divulgação

Publicado 28/05/2024 15:18

No próximo dia 30 de maio, o Grupo Clareou, Tiee e Balacobaco vão se reunir para um show no Templo Sagrado do Samba, o renomado Cacique de Ramos, no Rio de Janeiro.

O Cacique de Ramos é um dos locais mais tradicionais do samba carioca. Com uma história rica e um papel fundamental na preservação e promoção da cultura do samba, o espaço é conhecido por acolher grandes nomes e eventos icônicos do gênero.

O Grupo Clareou, famoso por sucessos como "Só penso no Lar" e "Marra de Durão", promete um repertório que fará todos os presentes cantarem junto.

Além do Clareou, o cantor e compositor Tiee, também promete embalar a noite e Balacobaco completa o trio de atrações.