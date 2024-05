Lexa - Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2024 11:22

Lexa surgiu nas redes sociais para compartilhar reflexões sobre sua vida pessoal e nova fase. A famosa revelou aos seguidores como tem enfrentado as situações de forma mais tranquila e consciente nos últimos dias. Inclusive, demonstrando gratidão pelo momento que está vivendo.



Em seus stories do Instagram, a artista refletiu com os fãs: "Eu tô amando esta minha nova fase. Aprendendo a lidar com a ansiedade, apreciando cada coisa da vida, mais ligada na minha fé em Deus. Grata o tempo todo", escreveu ela. Vale lembrar que Lexa ficou noiva de Ricardo Vianna.



Além disso, a cantora compartilhou uma lição valiosa que aprendeu: "Se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos foi a olhar 'só para mim'. Quando eu vejo pessoas conquistando seus sonhos, eu fico super feliz, não baseio minha vida na vida de ninguém… cada um tem seu rolê e sua história", afirmou.

Recentemente, surgiram rumores de que a famosa estaria grávida do noivo. Isso porque, durante a gravação de seu próximo clipe, comparticipação de Ricardo Viana, a diva segurou a barriga em algumas fotos e deixou os seguidores intrigados. No entanto, até o momento, ela não se manifestou sobre os boatos.