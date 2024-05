Voltaram? Mani Rego reforça rumores de reconciliação com Davi Brito - Foto: Reprodução

Publicado 28/05/2024 10:28

Mani Rego causou alvoroço nas redes sociais ao publicar uma foto misteriosa, levantando suspeitas de uma possível reconciliação com Davi Brito. Na imagem, ela aparece brindando com uma pessoa cuja identidade não foi revelada. No entanto, os seguidores especularam que se trata do ex-namorado e campeão do BBB 24.



A foto, compartilhada nos stories do Instagram de Mani, mostra a influenciadora brindando com uma taça de vinho ao lado de alguém em um ambiente ao ar livre, próximo a uma piscina. Na legenda, Mani desejou apenas boa noite aos seus seguidores, sem dar mais detalhes.



Imediatamente, as especulações começaram a surgir nas redes sociai. “Davi está com Mani?”, questionou um internauta. “Gente, vocês sabem se é o Davi na foto com a Mani? Tá todo mundo comentando”, perguntou outro. “Com quem a Mani estava ontem?”, indagou mais uma.



Até o momento, a influenciadora não se manifestou oficialmente sobre os rumores. Davi também não fez novas publicações que pudessem sugerir um reencontro em suas redes sociais. Vale lembrar que o relacionamento dos dois terminou logo após o baiano deixar o reality show e se consagrar como o grande campeão do BBB 24.

