Publicado 28/05/2024 08:46 | Atualizado 28/05/2024 08:54

Nesta segunda-feira (27), Bruno Cardoso, participante de 'A Grande Conquista 2', teve que deixar temporariamente o reality show devido a uma indisposição. A saída foi determinada pela produção da Record TV para garantir sua saúde. O incidente aconteceu no início do dia e pegou todos de surpresa, mas logo a situação foi esclarecida pela equipe do programa.



A retirada inesperada preocupou os demais participantes, até que Hideo recebeu um aviso oficial da produção e tranquilizou a todos: "Conquisteiros: Bruno Cardoso sentiu-se mal e precisou ser retirado para equipe médica para atendimento. Ele já está melhor, mas vai passar por exames e retornará ao confinamento".

Os participantes aplaudiram, aliviados, enquanto Guipa, com quem Bruno teve um atrito recentemente, desejou: "Melhoras aí, mano. Boa sorte". Nas redes sociais, os fãs de Bruno expressaram preocupação, mesmo após o comunicado. "Meu coração tá na mão, gente! O que será que aconteceu?", perguntou um seguidor. "Se o palhaço saísse, ia ser uma palhaçada! [...] Mas mesmo assim, saúde e bem-estar em primeiro lugar", ponderou outro. "Isso tá com cara de crise de ansiedade pesada...", refletiu mais um.



Antes de ser retirado do programa, Bruno havia conquistado a 'Conquista do Poder', garantindo R$ 10 mil e a chance de cancelar o voto de dois moradores na próxima votação aberta da Zona de Risco. Até o fechamento desta matéria, Bruno ainda não havia retornado à Mansão, mas os fãs e colegas de confinamento aguardam ansiosos por sua recuperação e retorno ao jogo.