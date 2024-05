Endrick e Gabriely Sampaio no 'Conversa com Bial' - Reprodução/Instagram

Publicado 27/05/2024 19:38 | Atualizado 27/05/2024 19:45

O jogador de futebol Endrick, de 17 anos, revelou mais um detalhe inusitado do seu relacionamento polêmico com a influenciadora Gabriely Miranda, de 21. Em uma entrevista recente, o atleta revelou que desistiu de fazer tranças no cabelo após a namorada reprovar a ideia.



Durante participação no "Que Papinho", da Cazé TV, o prodígio do Palmeiras explicou que planejava mudar o visual após se tornar campeão do Paulista Sub-20. No entanto, Gabriely não gostou da proposta. "A mulher não aprovou. Ela gosta do meu cabelo assim, bagunçado”, iniciou o famoso.



O rapaz explicou que na hora de mudar o visual, se viu influenciado pela opinião da amada. “A fala dela pesou. Palmeiras foi campeão, ia meter a trança. Sabe quando ela dá aquela 'catucada'? Ela falou 'vai ficar legal, mas eu não aprovo'", recordou o atacante.



Vale destacar, no entanto, que esta não é a primeira vez que o relacionamento dos dois chama a atenção. Endrick e Gabriely possuem um 'contrato de namoro', algo que gerou bastante curiosidade entre os fãs. Segundo o casal, o documento foi criado para manter um convívio saudável e evitar mal-entendidos.