Após post enigmático de Juliette, web aponta indireta à Fê Paes Leme

Após post enigmático de Juliette, web aponta indireta à Fê Paes LemeFoto: Reprodução

Publicado 27/05/2024 18:54

Juliette causou com sua participação no programa "Quem não Pode se Sacode", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Isso porque, inicialmente, a ex-BBB questionou as regras da dinâmica e recebeu uma resposta afiada da mãe de Pilar. Após a situação, a artista postou uma mensagem que foi tomada como indireta pelos fãs.



Tudo começou quando a cantora alegou erro na competição: “Vocês estão deixando passar tudo [...] musculação já é gênero, tem que ser espécie”, explicou sobre as respostas dadas por Giovanna Lancellotti. Fê Paes Leme então rebateu: “Juliette, deixa eu te contar uma coisa, rapidinho assim, quando o programa for seu, você faz isso”.



Apesar da resposta afiada, todos riram, mas nas redes sociais os fãs da campeã do BBB 21 sentiram um climão no ar. Inclusive, após um post recente da diva no X, antigo Twitter, eles questionaram se sua mensagem enigmática não seria uma indireta para a apresentadora.



"Pense numa coisa pra eu achar cafona e sem graça é gente blasé. Morro de preguiça. Me afasto logo. Gosto de gente entusiasmada, eufórica, feliz… amo", declarou a pernambucana. Nos comentários, internautas tomaram as dores da famosa e criticaram Fernanda.

