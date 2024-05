Simone Mendes - Reprodução/Instagram

Publicado 27/05/2024 12:49

A apresentação de Simone Mendes em Franca, São Paulo, agendada para o último sábado (25), teve que ser cancelada horas antes do show. Segundo o escritório da cantora, o cancelamento se deu devido ao descumprimento de acordos contratuais pela organização do evento.

Enquanto a 53ª Expoagro Franca alegava "força maior" como motivo do cancelamento, o colunista Leo Dias trouxe à tona a razão por trás do ocorrido. De acordo com informações do portal, a estrutura do palco apresentava sérios riscos, incluindo suportes precários e torres apoiadas em pedaços de madeira.

O produtor de Simone, Weslley Quirino, destacou os perigos iminentes, evidenciando a urgência de reparos na estrutura para garantir a segurança do público e dos artistas. Em um vídeo o profissional explica o que pediu que mudassem e, ainda assim, não foi feito.

"Desse jeito aqui não dá”, iniciou o produtor, evidenciando estrutura de palco comprometida. “Esse aqui eu puxei com a mão e arrebentou […] Esse pé acabou de cair aqui, acabou de virar para trás, a tempo de cair na cabeça de um e matar […] Aqui tem uma grande abertura no piso do palco", denunciou Weslley.