Fãs especulam indireta de Mari Maria para Bianca Andrade após vídeo - Foto: Reprodução

Fãs especulam indireta de Mari Maria para Bianca Andrade após vídeoFoto: Reprodução

Publicado 27/05/2024 11:58 | Atualizado 27/05/2024 15:09

Internautas interpretaram um vídeo recente de Mari Maria como uma indireta para Bianca Andrade. A especulação começou quando a ex-BBB, após anunciar o lançamento de um pó compacto em sua nova linha de cosméticos, questionou a preferência pelo pó solto. Em seguida, Mari Maria publicou um conteúdo específico sobre o produto.



No vídeo de Bianca Andrade, ela provoca: "Quem começou isso? Foi um homem? Deve ter sido um homem", insinuando que o pó solto não é prático. Em seguida, Mari Maria questionou em sua publicação: "Será mesmo que foi um homem que criou o pó solto?", sugerindo uma possível resposta direta ao conteúdo da influenciadora.



Boca Rosa tinha um pó solto em sua linha anterior, que recentemente foi descontinuada. Ela decidiu lançar uma versão compacta, explicando as razões em seu vídeo. Muitos seguidores pediram que a empresária não encerre o cosmético anterior, o que teria motivado seu vídeo de “defesa” do pó compacto.



Após a enxurrada de especulações, as famosas se manifestaram nas redes sociais para esclarecer a situação. Bianca Andrade elogiou o vídeo de Mari Maria e comentou: "Adorei o conteúdo! Só uma obs: A prensa feita no Brasil também é muito boa! Mercado brasileiro de cosmético tem dado uma aula, né? Nós fazemos parte disso", escreveu ela, marcando a ruiva no post.



Mari Maria, por sua vez, garantiu que não havia nenhuma intenção de indireta em seu vídeo: "É sobre o educacional e sobre a conscientização do nosso consumo! E claro, sobre evoluir o mercado do nosso Brasil com a qualidade que a gente merece", afirmou.