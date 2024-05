Ator de 'Todo Mundo Odeia o Chris' surpreende fãs: 'Tão brasileiro' - Foto: Reprodução

Publicado 27/05/2024 11:30

Tequan Richmond, famoso por interpretar Drew na série 'Todo Mundo Odeia o Chris', entrou no clima brasileiro. O ator publicou um registro onde aparece vestindo a camisa da seleção brasileira de futebol, ao lado de uma mulher cujo rosto e nome foram ocultados. Na legenda, ele fez uma declaração polêmica.



"Tem um peito no meu ombro. Nunca me senti tão brasileiro", escreveu o ator, em português. A foto despertou curiosidade entre a legião de fãs do artista no Brasil. A mulher que o acompanhava também usava a camisa da seleção, o que contribuiu nas especulações.



Em abril, Tequan havia anunciado sua possível vinda ao Brasil, mas sem revelar os motivos por trás da visita. Inclusive, até o momento, ele não deixou claro se já está em solo brasileiro ou se a foto foi tirada em outro lugar. Será que ‘Drew’ está entre nós?

E o Tequan Richmond (Drew), que postou nos stories do seu Instagram que mês que vem ele irá visitar o Brasil pic.twitter.com/3GnmuAyjsG — @chrissinceroh (@chrissinceroh) April 20, 2024