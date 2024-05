Britney Spears - Reprodução / Instagram

Britney Spears compartilhou uma situação angustiante com seus seguidores na noite deste domingo (26). A cantora mostrou seu porta-joias completamente vazio, afirmando que todas as peças foram roubadas. No vídeo, ela abriu as gavetas para mostrar que não havia mais nada ali, lamentando a perda.

A famosa deixou claro que as peças possuíam grande valor sentimental. "Todas as minhas joias foram realmente roubadas. É difícil comprar novas agora, porque tenho medo de que elas vão sumir. Então, vou comprar as falsas e baratas, mas vai ser difícil porque algumas das peças foram feitas originalmente para mim”, explicou.

“A minha corrente de bebê, que eu usava desde que tinha quatro anos, sumiu", desabafou Britney, visivelmente abalada. "Não tem mais nada, aqui só tem uma Nossa Senhora, estou com medo, tudo desapareceu. Todas as minhas joias sumiram", destacou ela.

Desde o fim da tutela de seu pai, Jamie Spears, em 2021, algumas postagens da loira nas redes sociais têm causado estranheza entre seus fãs. A Princesinha do Pop já apareceu nua diversas vezes e, recentemente, voltou a posar sem roupas durante uma ida à praia, deixando seus seguidores preocupados com seu bem-estar.