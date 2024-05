Alane e Beatriz - Foto: Reprodução

Alane e BeatrizFoto: Reprodução

Publicado 27/05/2024 08:22 | Atualizado 27/05/2024 09:00

Neste domingo (26), Tília, filha de Dennis DJ, fez uma revelação surpreendente sobre Beatriz Reis e Alane Dias, ex-participantes do BBB 24. Durante uma live, a cantora contou que as ex-BBBs não ficaram juntas durante o evento de São JUão organizado por Juliette. O suposto afastamento chamou a atenção dos fãs.



Em seu perfil do Instagram, Tilia foi direta sobre o distanciamento das ex-BBBs: "Tinha a Bia do Brás e tinha a Alane. Eu fiquei passada porque até então, a Bia e a Alane eram melhores amigas, simplesmente não estavam juntas na festa”, garantiu a filha de Dennis DJ.



A cantora até espera que as famosas rebatam seu comentário. “E que viralize isso, para elas falarem: 'A gente tava sim'. E não estavam não, eu fiquei olhando vocês do início ao fim, e vocês não estavam juntas na festa", destacou a funkeira.



Por fim, ela reforçou: "Não disse que elas não se cumprimentaram, disse que elas não ficaram juntas", esclareceu. "Parecia que era obrigatório elas ficarem 500 metros de distância. Onde uma ficava, a outra não ficava. Não ficaram juntas, isso não foi só eu que disse", encerrou.