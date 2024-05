Fiuk - Ag. News

FiukAg. News

Publicado 27/05/2024 08:44 | Atualizado 27/05/2024 08:46

O cantor Fiuk resolveu se pronunciar nas redes sociais após ver seu nome entre os mais comentados na web nos últimos dias. A polêmica surgiu de uma entrevista no programa "Surubaum", comandado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, onde o ex-BBB fez uma declaração que gerou muitas especulações.



Durante a edição, Fiuk mencionou ter participado de uma "brincadeira" íntima entre amigos, o que levou muitos a questionarem se ele chegou a se envolver romanticamente com algum desses homens. A declaração causou polêmica nas redes sociais, levando o filho de Fábio Jr. a se manifestar sobre os rumores.



Em seu perfil do Instagram, o suposto affair de Deolane fez um desabafo: "Eu preciso esclarecer uma coisa séria aqui. Eu acordei e vi uma fofoca, preciso falar uma coisa pras pessoas que me seguem […] Eu preciso admitir uma coisa pra vocês que eu nunca admiti, preciso falar sério uma coisa e eu vou falar agora!”, começou.

"Desculpa decepcionar vocês, eu sei que tô decepcionando vocês, mas eu sou heterossexual”, declarou ele, encerrando as especulações sobre sua sexualidade. Fiuk também aproveitou para explicar melhor suas falas no programa. “Não necessariamente, você sendo um homem e tá com um amigo seu, pegando outras meninas, você precisa pegar o seu amiguinho, e vice-versa", ponderou.

"Então, o que acontece entre héteros, quando se faz uma brincadeira, é que a gente brinca, né: 'Eu tô com uma menina, eu vou pra outra menina, o meu amigo vai pra outra menina'”, concluiu o cantor, tentando esclarecer o mal-entendido.