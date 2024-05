Lívia Andrade gera climão ao insinuar affair em 'Dança dos Famosos' - Foto: Reprodução

Lívia Andrade gera climão ao insinuar affair em 'Dança dos Famosos'Foto: Reprodução

Publicado 27/05/2024 10:47

Lívia Andrade causou polêmica durante sua participação no 'Dança dos Famosos' na noite deste domingo (26). Ao comentar a performance de Micael Borges e Nathália Ramos, a apresentadora fez uma pergunta indiscreta que sugeriu um possível affair, apesar do ator ser casado há 12 anos com Heloisy Oliveira.



Durante a atração comandada por Luciano Huck, a loira pediu opininar sobre a apresentação e mencionou um suposto clima entre Micael e Nathália. "Vocês arrebentaram, pensa em um casal, quebra uma cama. Não pode unir duas pessoas dessas. É muita energia. Luciano, formamos algum casal ou não formamos?" disparou.



Luciano Huck tentou intervir na situação, mas acabou reforçando a polêmica. "Acho que ela está insinuando que vocês estão se pegando", disse o apresentador. Micael Borges, visivelmente desconfortável, rapidamente interrompeu para defender sua vida pessoal e mandar um recado direto para a esposa.



"Você pode mandar um beijo para Heloisy? Minha esposa há 12 anos. Para eu estar aqui, minha mulher está em casa cuidando do meu filho", destacou o ator. A situação ficou ainda mais tensa quando Huck repreendeu Lívia Andrade ao vivo: "Você está criando intriga, pediu a palavra para falar bobagem", respondeu ele.



A cena repercutiu negativamente nas redes sociais, onde muitos internautas criticaram a apresentadora. "É um desrespeito", afirmou um usuário. "Olha esse papelão da Lívia", reforçou outro. "Só bola fora", criticou mais um.