Larissa Manoela - Reprodução do Instagram

Publicado 27/05/2024 10:18

Larissa Manoela teria recusado mais uma oferta de trabalho da Globo. Desde que encerrou seu vínculo com a emissora no ano passado, a atriz rejeitou o papel de vilã em "Tutti Frutti", próxima novela das seis. A decisão foi tomada devido ao seu compromisso prévio com um projeto da Netflix, para o qual ela já havia dado sua palavra.



A proposta veio de Alessandra Poggi, autora que anteriormente escalou a artista para o papel principal em "Além da Ilusão" (2022). Esta, no entanto, não é a primeira recusa da famosa em relação à Globo. Ela também declinou convites para protagonizar a série "Espécie Invasora" e para um dos papéis centrais em "Terra e Paixão" (2023).



Os compromissos com a Netflix prevaleceram especialmente após a pandemia, que desorganizou seu cronograma de trabalhos. Além disso, Larissa Manoela já havia indicado que não desejava se prender a uma única empresa, valorizando a flexibilidade para escolher os projetos que mais a interessam.



Apesar de ter aproveitado a experiência em "Além da Ilusão", a esposa de André Luiz Franbach prefere atualmente se dedicar a projetos mais curtos. Desde sua saída da Globo, ela filmou "Traição Entre Amigas" em Nova York e gravou a nova temporada de "De Volta aos 15" para a Netflix.