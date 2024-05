Klara Castanho - Reprodução/Instagram

Publicado 27/05/2024 09:51

Na noite deste domingo (26), Klara Castanho se pronunciou após sua eliminação da 'Dança dos Famosos' no 'Domingão com Huck', na Globo. Apesar de lamentar sua partida, a atriz se emocionou ao se despedir dos colegas e agradeceu a oportunidade de participar do programa. Nas redes sociais, ela compartilhou diversos registros dos bastidores.



Por meio de seu perfil no Instagram, Klara abriu um álbum dos melhores momentos

ao lado da equipe, tanto nos ensaios quanto nos palcos. “Esse post é um agradecimento ao desafio mais maluco que eu já topei nessa vida. Eu sempre fui a que nos rolês ficava sentadinha assistindo as pessoas dançarem horrores, sempre fui a mais dura e sem ritmo possível. E olha onde chegamos!”, iniciou.



A atriz abriu o coração e brincou sobre ter saído transformada após a experiência. “Agradeço a toda equipe do Dança dos Famosos 2024. Todos. Produção, camarim, caracterização, direção, meus colegas de elenco e principalmente aos professores. Gabe, Dennis, Cami, que sorte ter sido com vocês! Vocês são os profissionais mais surreais que já vi na vida”, garantiu.



Na sequência, a famosa expressou ao elenco: “Kike, Tali e Amaury, amo vocês! Meus parceiros de dores e desafios. Agora em especial, Dani. O que é você? Você tirou leite de pedra. A cada semana, a cada ritmo, a cada resistência minha, você soube, com maestria, fazer milagre”, enfatizou.



Para finalizar, a artista compartilhou uma lembrança especial de ter conhecido um ídolo de infância: “E pra fechar essa grande aventura, a Klara de 7 anos está muitíssimo realizada por abraçar o Christian! (Alguém me belisca!!!)”, encerrou a influenciadora, recebendo elogios e mensagens carinhosas nos comentários.