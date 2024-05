Climão? Juliette questiona regras em programa e leva fora de Fê Paes Leme - Foto: Reprodução

Publicado 27/05/2024 12:26

O programa “Quem Não Pode Se Sacode”, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Pães Lemes, surgiu em uma nova polêmica. Isso porque a Juliette, convidada da edição, questionou as regras de uma brincadeira. Porém, a mãe de Pilar rebateu com uma resposta polêmica que deu o que falar na web.



Em um trecho da atração, a cantora explicou que tinha algo de errado em um quadro. “Vocês estão deixando passar tudo, porque exercícios da academia, musculação já é gênero, tem que ser espécie. Aí ela falou abdominal. Bíceps”, explicou a campeã do BBB 21.



Em seguida, Fê Paes Leme rebateu comentário da famosa. “Juliette, deixa eu te contar uma coisa, rapidinho assim, quando o programa for seu, você faz isso”, disparou a apresentadora. Apesar da resposta afiada, todos riram. “É uma brincadeira, Juliette”, concordou Jade Picon.



A partir de então, no entanto, a ex-BBB preferiu não opinar. Giovanna Lancellotti precisou nomear três peças de roupa íntima, escolhendo calcinha, sutiã e meia. Ao perguntarem o que a artista pensava das respostas, ela rebateu: “Quando o programa for meu, a gente conversa”, declarou a ex-BBB aos risos.