Uma reportagem de um jornal italiano expôs a participação do casal Rodrigo Faro e Vera Viel em um esquema ilegal de obtenção de passaporte e residência na Itália. Segundo o noticiário, seis pessoas já foram presas pelo envolvimento, que inclui uma "fictícia cidade italiana de VIPs brasileiros".



Além de Rodrigo Faro e Vera Viel, o jogador de futebol Bruno Duarte da Silva também foi mencionado na reportagem. A matéria da TV italiana TGR aponta que personalidades famosas e empresários brasileiros estavam entre os envolvidos no esquema.



“[Na] fictícia cidadania italiana de VIPs brasileiros, entre eles o jogador de futebol Bruno Duarte da Silva, atacante do clube português”, mencionou o site italiano.



“Entre os conhecidos apresentadores de TV nacional brasileiros, Rodrigo Faro e sua esposa e alguns empresários de joias de São Paulo, no Brasil, que estavam envolvidos em negócios lucrativos em toda a Europa”, apontaram.

No entanto, em meio a repercussão, o apresentador se pronunciou nas redes sociais e alegou que teria sido uma vítima do esquema corrupto. "Rodrigo, bem como qualquer outro cliente que tenha contratado os serviços do referido escritório, foi pego de surpresa com o suposto envolvimento deles num esquema de corrupção para obtenção de cidadania e passaporte italiano", informou ele.