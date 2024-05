Juninho Virgílio traía a esposa com o próprio sogro - Reprodução

Publicado 27/05/2024 15:06 | Atualizado 27/05/2024 15:18

Juninho Virgílio ganhou notoriedade na internet após um escândalo de traição envolvendo sua ex-mulher Camila Oliveira e o pai dela, Edielson Oliveira. Agora, ele decidiu seguir uma nova carreira. O jovem, acusado de trair a parceira com seu sogro, anunciou seu primeiro trabalho como criador de conteúdo adulto gay.



Para quem não lembra, a polêmica começou quando Camila revelou que Juninho mantinha um relacionamento com Edielson há cerca de dois anos. Apesar das acusações, o rapaz negou ter traído a ex-companheira. Inclusive, afirmou que se envolveu com o sogro apenas para provar que era ameaçado por ele.



Com a visibilidade gerada pelo caso, Juninho decidiu apostar na criação de conteúdo adulto. Sua estreia foi marcada por uma parceria com um conhecido criador de conteúdo gay, surpreendendo os internautas. Isso porque Juninho sempre reforçou ser heterosexual e alegou ter sido pressionado pelo ex-sogro.



O escândalo, que incluiu vídeos de Juninho com o sogro em motéis e acusações de sequestro, fez com que ele se isolasse em um lugar desconhecido. Agora, o mais novo influenciador se mostra focado em sua carreira nas plataformas de conteúdo adulto.

Caso de Camila Oliveira e Juninho Virgílio repercutiu nesta semana Reprodução