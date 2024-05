Matteus, participante do 'BBB 24' - Reprodução

Matteus, participante do 'BBB 24'Reprodução

Publicado 27/05/2024 15:49

Nesta segunda-feira (27), a família de Matteus Amaral, vice-campeão do BBB 24, recorreu às redes sociais para pedir ajuda na busca por Jubileu, o galo de estimação do influencer. O animal foi furtado na noite de quinta para sexta-feira (24), enquanto estava na casa da avó do estudante de Engenharia Agrônoma, Neuza.



"Na noite de quinta para sexta-feira (24/05), foi furtado (conforme informações) o galo do Matteus, o Jubileu. Ele estava na residência da Vó Neuza, quando do ocorrido", dizia a legenda da publicação, compartilhada nos perfis de Neuza e da mãe do ex-BBB, Luciane Amaral.



A família também informou que está oferecendo uma recompensa para quem devolver o galo. "Pedimos que quem tiver visto ou souber alguma informação entre em contato conosco. Gratifica-se a quem encontrá-lo!", apelaram os familiares, preocupados com o animalzinho.



Nos comentários, internautas opinaram sobre o sumiço do bicho de estimação. “Talvez tenha ido para o Amazonas Lu, o dono já foi, agora o galo”, brincou uma fã. “Matteus precisa ir pra um lugar seguro, infelizmente quando a pessoa se dá bem assim sempre tem gente mal intencionada”, ponderou outra. “Ah não, tia tem que achar o galo do meu gaúcho lindo”, pediu uma terceira.