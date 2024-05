Maycon fala revela que acumulou dívidas após participar do 'BBB 24' - Reprodução / Instagram

Publicado 27/05/2024 15:31 | Atualizado 27/05/2024 15:36

Maycon Cosmer, conhecido por sua participação no BBB 24, surpreendeu ao mostrar o resultado de sua harmonização no bumbum em um ensaio fotográfico nu. O ex-BBB revelou como essa mudança impactou positivamente sua autoestima e “militou” sobre a intervenção estética.



"Desde que fiz a harmonização, me sinto muito mais confiante e feliz com meu corpo. Minha autoestima aumentou muito", declarou o ex-BBB. "Quis trazer um pouco dessa crítica de que homens podem fazer procedimentos estéticos sem todo esse tabu", afirmou.



Maycon refletiu sobre os preconceitos ainda existentes. “Por incrível que pareça, ainda é comum ouvir comentários maldosos sobre homens que se cuidam e que buscam melhorar algum aspecto do corpo”, desabafou.



O cirurgião plástico Paulo Martin, responsável pela cirurgia do ex-brother, comentou sobre sua iniciativa. "Maycon é um dos muitos famosos que têm aderido a essa tendência, buscando sempre realçar a beleza natural com a ajuda de técnicas modernas e seguras", pontuou.



Além disso, Maycon também passou por uma lipoaspiração para definir o abdômen, utilizando a gordura retirada para a lipoenxertia nos glúteos. "Estou muito satisfeito com o resultado e quero inspirar outras pessoas a buscarem aquilo que as faz se sentirem bem", encerrou a ‘Tia da Merenda’.