Virginia Fonseca - Reprodução

Virginia FonsecaReprodução

Publicado 27/05/2024 19:10 | Atualizado 27/05/2024 19:12

Virginia Fonseca passou por um susto durante o pouso de seu jatinho particular em São Paulo, nesta segunda-feira (27). A influenciadora, que frequentemente viaja de Goiânia à capital paulista para trabalhar, compartilhou com os seguidores que o avião fez um barulho estranho pouco antes de aterrissar.



"Cheguei em São Paulo, mas nem contei para vocês que cheguei. O avião fez um barulho diferente. Meu rabo não passava nem wi-fi", brincou Virginia. Apesar do momento de tensão, a esposa de Zé Felipe explicou que não houve falha grave e que todos a bordo estavam seguros.



"Eu saí desnorteada do avião, mas está tudo bem. Graças a Deus!", comentou a empresária, aliviando os fãs. A viagem fazia parte de sua rotina para as gravações de "Sabadou Com Virginia", seu programa no SBT. A famosa também aproveita as viagens para descansar, devido a gravidez de seu filho caçula, José Leonardo.



Grávida de quatro meses, Virginia também é mãe de Maria Flor, de dois anos, e Maria Alice, que completa três anos em breve, ambos frutos da relação com Zé Felipe.