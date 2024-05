Bianca Andrade e Mari Maria - Foto: Reprodução

Publicado 27/05/2024 20:23

Após receber uma suposta indireta de Mari Maria, a empresária Bianca Andrade se viu no centro de mais uma polêmica. Isso porque a influenciadora fez questão de responder sobre o conteúdo da ruiva, mas vem deixando os fãs na mão. Nas redes sociais, diversas seguidoras reclamaram da falta de suporte da famosa em seu curso online.



Para quem não sabe, após anunciar o lançamento de um pó compacto em sua linha de cosméticos, Boca Rosa questionou a preferência das fãs pelo pó solto. Em seguida, foi a vez de Mari Maria publicar um conteúdo específico sobre o produto. Assim, internautas interpretaram o vídeo da ruiva como uma indireta para a ex-BBB, que fez questão de responder.



Direta, a empreendedora elogiou a maquiadora: "Adorei o conteúdo! Só uma obs: A prensa feita no Brasil também é muito boa! Mercado brasileiro de cosmético tem dado uma aula, né? Nós fazemos parte disso", escreveu ela, marcando a influenciadora em comentário.



No entanto, os consumidores do curso online da famosa ficaram indignados. “A galera questionando sobre a falta de suporte no curso ela não responde, agora a Mari, rapidinho”, apontou uma seguidora. “Bianca faz um curso com Mari Maria e aprende a ouvir seu público”, sugeriu outro. “A falta de suporte do curso ela não responde né?”, ironizou uma terceira.



Confira abaixo outros comentários de internautas: