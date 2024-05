Filha de Kim Kardashian é criticada após estrear em musical: 'Nepotismo' - Foto: Reprodução

Publicado 27/05/2024 20:49

A filha de Kim Kardashian e Kanye West, North West, de apenas 10 anos, se viu no meio de uma tempestade de críticas na web. Após sua estreia no papel de jovem Simba na apresentação especial de 30 anos do musical 'O Rei Leão', a performance da pequena não foi bem recebida nas redes sociais.



A jovem artista foi convidada para cantar "I Just Can't Wait To Be King", recebendo uma calorosa ovação do público presente. Apesar dos aplausos ao vivo, North foi duramente atacada nas redes sociais, onde internautas a acusaram de ser uma "nepo baby".



A escolha da menina para o papel foi vista por muitos como uma consequência de possuir pais famosos e não pelo seu próprio talento. "O nepotismo é literalmente a melhor coisa com que se pode nascer”, afirmou um usuário. “O pior caso de nepo que já testemunhei”, disparou outro.



Críticas severas continuaram a surgir, com alguns internautas argumentando que crianças mais talentosas, sem pais famosos, foram prejudicadas. "O filho mais talentoso de outra pessoa, provavelmente treinado em voz e dança, não entendeu porque sua família não é famosa o suficiente", lamentou um terceiro.



Ainda assim, houve quem deixasse o suposto nepotismo de lado para elogiar o desempenho da criança. "Ela está ótima e parece que está se divertindo muito, mas definitivamente não vou ignorar o fato de que todos nós sabemos que ela não estaria lá se não fossem quem seus pais eram", ponderou mais uma.



Apesar das críticas, vale ressaltar que essa não é a primeira vez que a filha de Kim se envolve em projetos musicais. Ela já participou da direção de um dos clipes do último álbum de Kanye, "Vultures", e anunciou no início do ano que está trabalhando em um álbum intitulado "Elementary School Dropout".