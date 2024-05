Gal Costa - Foto: Reprodução/Instagram

Uma nova polêmica envolve o nome da cantora Gal Costa, mas desta vez não está relacionado à herança ou morte repentina da artista consagrada. Este colunista descobriu com exclusividade que a famosa deixou uma dívida com uma empresa em aberto e, até o momento, ninguém compareceu para quitar o débito.



De acordo com documento, a famosa contratou uma empresa de construção para uma obra no valor total de R$ 76 mil, realizada da casa da artista. A previsão da conclusão seria até 28/09/2022, com o pagamento dividido em duas parcelas. A primeira parte foi quitada sem problemas, mas a segunda, com vencimento em novembro de 2022, segue ativa.



A empresa emitiu a segunda fatura com vencimento posterior ao falecimento de Gal Costa, no dia 9 de novembro de 2022. Após tentativas de contato e uma notificação extrajudicial enviada ao espólio da cantora em junho de 2023, sem resposta, a construtora recorreu à Justiça.



Um Oficial de Justiça foi ao antigo endereço de Gal Costa, agora residência de Wilma Petrillo, sua ex-companheira, no bairro Jardim Europa - SP. No local, Ana Cristina, irmã da atual moradora, atendeu o oficial e não soube informar quem é a representante do espólio.



Diante do impasse, a empresa citou Gabriel Costa, herdeiro legítimo da cantora, para que respondesse pela dívida ou indique o inventariante. No momento, o débito acumulou é de R$ 39.418,92. Conforme sentença, determinada em março deste ano, o representante do espólio deverá arcar com a despesa, acrescida de juros de 1% ao mês, além de custas processuais.