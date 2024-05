The Rock se emociona com aniversário surpresa da 'Moana': 'Amo vocês' - Foto: Reprodução

The Rock se emociona com aniversário surpresa da 'Moana': 'Amo vocês'Foto: Reprodução

Publicado 28/05/2024 09:55 | Atualizado 28/05/2024 09:57

Dwayne Johnson, o The Rock, teve um aniversário inesquecível graças aos seus colegas de elenco do filme "Moana 2". O astro, que completou 52 anos no início do mês, compartilhou um vídeo mostrando a surpresa preparada pela equipe do novo longa de animação.



Na gravação, o ator entra lentamente em uma sala e é recebido com uma canção de "Parabéns para você". Emocionado, Dwayne Johnson agradeceu a todos, incluindo o diretor Thomas Kail, antes de soprar as velas. "Obrigado, pessoal", disse o ator com um sorriso no rosto. "Eu agradeço, agradeço a vocês, amo vocês."



No início deste ano, foi confirmado que uma sequência do sucesso de 2016 está em andamento, além da versão live-action anunciada em abril de 2023. A sinopse de "Moana 2" promete uma nova jornada com a protagonista, Maui e uma nova tripulação de marinheiros.



"Depois de receber uma ligação inesperada de seus ancestrais, Moana deve viajar para os mares distantes da Oceania e para águas perigosas e há muito perdidas para uma aventura diferente de tudo que ela já enfrentou", garante a sinopse. Os fãs podem esperar por "Moana 2" nos cinemas em novembro, enquanto a versão live-action está prevista para ser lançada em 2026.