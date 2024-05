Marina Ruy Barbosa gasta mais de 100 mil em um só dia em Mônaco - Foto: Reprodução

Publicado 28/05/2024 09:15

Marina Ruy Barbosa teria decidido não renovar seu contrato com a Globo, após 19 anos de colaboração. Desde os nove anos, quando estreou em "Começar de Novo" (2004), a ruiva esteve presente na emissora. Inclusive, foi convidada para o remake de "Vale Tudo", que comemora os 60 anos da Vênus Prateada.



Apesar das tentativas da Globo, Marina optou por não manter o vínculo exclusivo. Embora a atriz já tenha dito que possuía liberdade para escolher seus trabalhos na emissora, a famosa acredita que teria mais qualidade de vida sem a necessidade de recusar ofertas.



Marina, que estreou em "Sabor da Paixão" (2003) e participou de 17 projetos na Globo, alcançou um novo patamar de estrelato em "Império" (2014), com apenas 19 anos. Desde então, a atriz se consolidou como uma estrela, acumulando 42 milhões de seguidores no Instagram e ganhando cerca de R$ 350 mil por mês, além de cachês em torno de R$ 500 mil.

Recentemente, Marina participou da novela "Fuzuê" (2023) após quatro anos afastada das novelas, mas agora prefere se dedicar a projetos mais curtos, como séries. A decisão de deixar a Globo também se deve ao desejo de poder recusar trabalhos sem preocupação. A artista já está em negociação com uma plataforma de streaming para estrelar seu primeiro projeto fora da Globo.