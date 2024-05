Alcione resgata Zeca Pagodinho em situação inusitada: 'Devendo pensão' - Foto: Reprodução/Youtube

Alcione resgata Zeca Pagodinho em situação inusitada: 'Devendo pensão'Foto: Reprodução/Youtube

Publicado 28/05/2024 10:11 | Atualizado 28/05/2024 10:12

Alcione surpreendeu os fãs ao revelar uma situação engraçada em que salvou Zeca Pagodinho. Durante live, a cantora contou que precisou intervir quando percebeu que uma mulher estava investindo no famoso. A famosa inventou uma história inusitada para salvar o artista em uma “emboscada”.



“Essa pessoa tá conversando com o Zeca que ele não levanta do lugar. Eu fui lá, lá no Império [Serrano, escola de samba], atravessei tudo e cheguei lá”, iniciou ela. "Disse: 'Olha aqui, eu queria dizer uma coisa, você é um homem que tem três filhos comigo, tá me devendo uma pensão e fica aí de conversinha'", inventou a famosa.



A diva explicou que a farsa foi tão convincente que a mulher acreditou. “Ele [Zeca Pagodinho] ficou todo cabreiro, eu cheguei séria pra caramba. Resolvi logo a situação", declarou ela, divertindo os fãs e telespectadores.



Os artistas participaram de uma live beneficente às vítimas de enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. A transmissão foi feita pelo canal 'CazéTV' no YouTube e teve apresentação de Chico Moedas. Zeca Pagodinho recebeu em sua casa um elenco de peso, incluindo Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Jorge Aragão, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina, Jorge Ben Jor e Xande de Pilares.