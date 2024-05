Ary Fontoura encanta fãs com linguagem neutra: 'Muita informação!' - Foto: Reprodução

Publicado 28/05/2024 11:03

Ary Fontoura, aos 91 anos, compartilhou um vídeo divertido nas redes sociais, nesta terça-feira (28). Na gravação, o ator reage, com suas clássicas caras e bocas, a um áudio engraçado sobre linguagem neutra, tema que busca incluir pessoas não binárias e intersexo.



No vídeo, Ary aparece dentro de um avião enquanto o áudio de Alan Rocha, ator, músico e humorista, simula um comissário de bordo cumprimentando os passageiros com um discurso hilário e inclusivo. "É muita informação! Bom dia. #bomdia #bora #alegria", escreveu o artista na legenda.



"Bom dia a todas, a todos, a todes, a Toddy, Nescau, Nesquik... Bom dia aos binários, não binários, centenários, bilionários... Até esqueci o que eu ia dizer", diz o áudio, arrancando gargalhadas do público.



Nos comentários da publicação, seguidores e amigos de Ary se divertiram. "Amei! (risos)!", declarou Leticia Spiller. "Ah... Amei esse bom dia!!! Já começa o dia com bom humor!", escreveu uma internauta. "Como você é maravilhoso!", elogiou uma fã. Alan Rocha, criador do áudio, também agradeceu ao ator, feliz pelo reconhecimento.