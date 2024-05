Advogado da mãe de suposta quarta filha de Neymar fala sobre o caso - Reprodução/Instagram

Advogado da mãe de suposta quarta filha de Neymar fala sobre o casoReprodução/Instagram

Publicado 28/05/2024 14:50 | Atualizado 28/05/2024 14:57

Neymar Jr. causou alvoroço nas redes sociais ao postar uma mensagem enigmática que muitos interpretaram como uma indireta. O jogador, que já estava sob os holofotes após declarações de Luana Piovani, optou por não citar nomes em sua publicação.



Em seus stories do Instagram, Neymar compartilhou um vídeo animado onde crianças cantarolavam a frase: “Toma conta da sua vida”. Junto ao post, ele deixou outra mensagem: “Conselho incrível, boa semana galera”, escreveu, deixando seus seguidores intrigados.



Apesar da mensagem vir logo após Luana Piovani ter lamentando que o atacante seja ídolo dos seus filhos, os internautas não se importaram com a suposta indireta. Na verdade, o famoso foi detonado na web, com alguns seguidores apontando imaturidade em suas ações e outros interessados em uma polêmica diferente.



“Vai ter que esperar sua vez, menino ney, já estamos cuidando da vida do Endrik e do Militão. Quando sua filha nascer voltamos com você, tenha paciência”, ironizou uma usuária. “Imagina ter mais de 220 milhões de seguidores e se prestar a postar esse story de 5ª série B (risos)”, disparou outra. “Impressionante como ele não amadurece”, pontuou mais uma.

Neymar Jr. lança suposta indireta e é detonado na web: 'Não amadurece' Foto: Reprodução