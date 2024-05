Mariah Carey - Reprodução / Instagram

Publicado 28/05/2024 13:03 | Atualizado 28/05/2024 13:05

A renomada cantora Mariah Carey confirmou oficialmente um show único em São Paulo no dia 20 de setembro, no Allianz Parque. A apresentação acontece dois dias antes de sua performance no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. A artista, que está atualmente em uma turnê em Las Vegas, intitulada The Celebration of Mimi, promete emocionar os fãs brasileiros.



Clientes com cartões Santander terão acesso exclusivo à pré-venda de ingressos a partir do dia 4 de junho, às 10h, até o dia 6 de junho, às 9h59, com opção de parcelamento em até 3x sem juros. Já a venda geral dos ingressos inicia no dia 6 de junho, ao meio-dia, no site da Eventim ou a partir das 13h na bilheteria oficial do evento.



Esta será a primeira apresentação de Mariah Carey no Brasil em 14 anos, tornando o evento ainda mais especial para os fãs brasileiros. Com horário de abertura da casa às 17h, o show contará com diferentes setores e preços, de R$ 170,00 (meia entrada) até R$ 790,00 (inteira).



As vendas online estarão disponíveis no site eventim.com.br, ou na bilheteria A do Allianz Parque, com funcionamento de terça a sábado, das 10h às 17h.