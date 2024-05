Samara Felippo e Leandrinho Barbosa - Foto: Reprodução

A disputa judicial entre Samara Felippo e seu ex-marido, o jogador de basquete Leandrinho Barbosa, parece estar chegando ao fim. Isso porque a Justiça ordenou o bloqueio on-line das contas do atleta, visando a penhora de mais de R$ 11,7 milhões. O valor se refere à ação movida pela atriz para quitar dívida que perdura há 10 anos.

Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo e confirmadas pela coluna de Daniel Nascimento, o juiz Milton Delgado Soares, da 1ª Vara de Família da Barra da Tijuca, determinou o bloqueio das contas do ex-jogador de basquete. O valor de R$ 11,7 milhões a ser penhorado se refere à ação movida por Samara Felippo para recuperar o montante da venda do imóvel onde o casal morou antes da separação.



A dívida inicial era de R$ 3,4 milhões, acordada em setembro de 2014, mas nunca foi repassada para a artista, resultando em juros e correções monetárias. Com a decisão do juiz, a Justiça aguarda um período de três a cinco dias para a apresentação de relatórios fiscais que possam confirmar os valores obtidos nas contas de Leandrinho.



Para quem não sabe, em março, a famosa revelou que Leandrinho havia transferido a propriedade da casa onde moravam para o nome do irmão dele, apesar de ela ter contribuído financeiramente para a compra do imóvel. Assim, ela vem lutando para recuperar sua parte referente à venda da propriedade.