Irmã de Davi Brito abre agenda de influencer e revela preço: \'Coitada\'

Davi Brito e irmã Raquel BritoReprodução

Publicado 28/05/2024 16:19 | Atualizado 28/05/2024 16:24

Raquel Brito, irmã do vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, está aproveitando ao máximo a fama adquirida pelo irmão. Com mais de 130 mil seguidores nas redes sociais, a baiana decidiu alavancar sua carreira como influenciadora.

“Agenda aberta para trabalhos como recebidos, presença vip e publis”, escreveu Raquel em seu Instagram. Durante o confinamento de Davi no programa da TV Globo, Raquel cuidou pessoalmente das redes sociais do irmão. Além disso, após a saída do motorista de aplicativo do reality show, a jovem assumiu a assessoria de imprensa do ex-BBB.



É fato que a nova influencer não tem poupado esforços para monetizar sua nova fama. Circula nas redes sociais que a baiana está cobrando R$ 5 mil por posts no feed do Instagram. Para anúncios nos Stories, o valor dobra, chegando a R$ 10 mil. Já uma publicação no formato Reels sai por R$ 7 mil.



Com preços nada modestos, Raquel mostra que está determinada a transformar seu momento de destaque em um negócio lucrativo. No entanto, os internautas não pensam da mesma forma: “Stories tá mais caro que o reels que porr* é essa (risos)”, ironizou um seguidor. “Sabe nem escrever”, criticou outro. “Eu cobro menos, me chama”, brincou uma terceira. “Coitada dessa aí (risos), nota dó”, detonou mais um.

