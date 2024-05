Após ser chamada de brega, Bia Miranda detona internauta: 'Inveja' - Foto: Reprodução

Após ser chamada de brega, Bia Miranda detona internauta: 'Inveja'Foto: Reprodução

Publicado 28/05/2024 17:02

Bia Miranda voltou a ser destaque nas redes sociais depois de responder a críticas sobre seu visual. A influenciadora foi chamada de brega por uma internauta, mas não deixou barato e decidiu responder à altura. Inclusive, no processo, a famosa ostentou seu look avaliado em R$ 34 mil.

Em seus stories do Instagram, a ex-Fazenda rebateu uma crítica: "Ela [internauta] comentou assim 'o que adianta ter dinheiro e ser brega com essa roupa?'", iniciou, referindo-se a um comentário específico.



Em seu desabafo, Bia detalhou o custo do look. "A roupa da Dolce & Gabbana que custa R$ 21 mil junto com o tênis de R$ 8 mil e o cordão de R$ 5 mil", explicou. "Se isso é ser brega, meu amor, quero ser brega pro resto da minha vida", disparou.



A influenciadora não parou por aí e continuou a responder aos críticos. "Nunca liguei de usar roupa de marca, não é uma coisa que vai me fazer não", afirmou, destacando que o valor das peças não a define. Para Bia, as críticas vêm muitas vezes da inveja. "Às vezes a pessoa tem inveja e é melhor ficar caladinha porque senão vai passar vergonha", concluiu.