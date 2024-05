Lívia Andrade expõe Patrícia Abravanel - Foto reprodução Internet

Publicado 28/05/2024 19:16 | Atualizado 28/05/2024 19:19

Após a polêmica envolvendo Lívia Andrade e Micael Borges no “Domingão com Huck”, a apresentadora se pronunciou em resposta às críticas que recebeu. Durante o quadro “Dança dos Famosos”, a loira sugeriu que o ator estava muito entrosado com sua professora, Nathália Ramos, o que gerou repercussão, pois ele é casado.



Em seus stories do Instagram, Lívia compartilhou um print de um seguidor do X, antigo Twitter, para explicar seu lado da história. "Povo não entendeu o que você quis dizer. Tem que desenhar", comentou o internauta. "Na verdade fui bem clara!”, iniciou a famosa em resposta.



“As pessoas entendem o que elas querem entender, mesmo desenhando", garantiu. "Essa galera não me engole porque tomava pau de audiência toda tarde de mim. Não pago pau, não tenho assessores, empresários e nem pago ninguém pra falar bem, então dá nisso mesmo. É assim que funciona o sistema", desabafou.



Para concluir, Lívia citou uma mensagem dita por Ana Maria Braga no Mais Você. "Uma das maiores conquistas da vida adulta é entender que o que os outros pensam é problema deles", destacou a apresentadora, indicando que as críticas dos outros não a afetam.