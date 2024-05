Tati Zaqui desiste de cabelo ruivo após críticas: 'Não era crente?' - Foto: Reprodução

Tati Zaqui desiste de cabelo ruivo após críticas: 'Não era crente?'Foto: Reprodução

Publicado 28/05/2024 20:09

Tati Zaqui surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira (28) ao mostrar que voltou à cor natural dos cabelos. A influenciadora, que deixou o funk no final do ano passado após se converter à igreja evangélica, havia pintado os fios de vermelho há dez dias. Na ocasião, ela recebeu uma enxurrada de críticas do público religioso.



A cantora compartilhou o resultado do cabelo ruivo nas redes sociais, mas foi recebida com comentários duvidando de sua fé devido à escolha da cor. "Desviou já? Parei de seguir", escreveu um seguidor. "Ela pode fazer o que quiser, a vida é dela! Mas vai pro céu? Não!", comentou outra. "Não combina com a suposta nova fase, sabe?! Não era crente?", perguntou uma terceira.



No novo post no Instagram, Tati apareceu com os cabelos escuros e mais curtos, mostrando que voltou à cor natural. "Não estava rolando o vermelho", confessou na legenda, indicando que decidiu abandonar o ruivo. Embora não tenha revelado o motivo da mudança, fãs interpretaram que a cantora foi influenciada pelos demais crentes.



Para quem não lembra, em novembro de 2023, a famosa anunciou aos seguidores que estava abandonando o funk para focar em uma carreira gospel. Contudo, desde então, a artista tem adotado um estilo de vida mais discreto, substituindo os decotes por roupas mais sóbrias e fechadas.