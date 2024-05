Ex-affair de Gracyanne considera 'remember' com a famosa: 'Ia propor' - Foto: Reprodução

Publicado 29/05/2024 08:23

Durante uma conversa com os seguidores, na noite desta terça-feira (28), Gilson respondeu a uma pergunta curiosa. Ao ser questionado se ficaria novamente com Gracyanne, ele respondeu sem hesitar. Além de concordar com a possibilidade de se envolver com a famosa, o rapaz trouxe uma proposta inusitada.

"Claro que ficaria!”, iniciou o personal trainer. “Agora que sei que ela quer ter filho, até ia propor que tivéssemos um. Imagina a genética da criança, um monstrinho, cheio de músculos, saudável", disparou Gilson, supostamente brincando sobre o assunto.

Além da revelação, o influencer aproveitou para esclarecer os rumores sobre a possibilidade de abrir uma conta em uma plataforma de conteúdo adulto. "Essa é uma das perguntas que mais tenho recebido. Tenho que avaliar os prós e contras, mas se rolar uma collab com as plataformas, vai que…", declarou ele, intrigando os fãs.

Vale destacar que o ex-affair de Gracyanne Barbosa agora se dedica à vida de influenciador digital. O rapaz continua a aparecer em programas de TV e a fazer publicidades no Instagram.