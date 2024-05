Cesar Filho é contratado pelo SBT - Lourival Ribeiro/SBT

Publicado 29/05/2024 08:00 | Atualizado 29/05/2024 09:01

César Filho tem feito maior sucesso a frente do SBT Brasil, o comunicador tem garantido boa audiência no jornalístico e já tem fisgado a terceira maior audiência da emissora na Grande São Paulo, mas como nessa vida nem tudo são flores, A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que o famoso, de 63 anos, acumula uma pequena fortuna em Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o famoso IPVA.

No documento obtido por este colunista que vos escreve, o Tribunal de Justiça de São Paulo citou o famoso, ainda em outubro de 2023. Na época, foi determinado que o apresentador quitasse o débito de R$ 92.245,51 em até 5 dias, referente aos exercícios dos anos 2019 até 2021 de um carro Audi A6, dos anos 2022 a 2023 de um Audi Q8 e do ano passado de uma Land Rover Discovery Sport.



César Filho também recebeu o direito de se opor ao processo em até 30 dias, contando a partir de 24/10/2023, data da intimação. A dívida inicial do comunicador era de R$ 66.371,40. No entanto, o valor foi acrescido de multa, juros e eventuais honorários, que resultaram na quantia exorbitante atual.

Segundo o documento, o apresentador deve efetuar o pagamento da taxa judiciária e despesas processuais ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Até o momento, porém, não houve atualizações no processo ou manifestação da assessoria de César Filho.