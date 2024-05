Vera Viel e o marido, Rodrigo Faro - Reprodução / Instagram

Vera Viel e o marido, Rodrigo FaroReprodução / Instagram

Publicado 29/05/2024 09:49 | Atualizado 29/05/2024 09:49

Após ver seu nome envolvido em uma polêmica com a Itália, Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro fez uma homenagem ao marido nas redes sociais. Em celebração pelo 21º aniversário de casamento, a modelo compartilhou fotos da cerimônia com o apresentador e declarou seu amor.



"Vinte e um anos de casados, o sim mais importante da minha vida para estar para sempre ao seu lado, meu grande amor", escreveu ela na legenda da publicação. O casal possui três filhas - Clara, de 18 anos, Maria, de 15, e Helena, de 10.



No entanto, a semana não foi só de comemoração para a dupla. O famoso foi acusado de fraude no processo de obtenção de cidadania italiana. Em um comunicado nas redes sociais, ele se defendeu, afirmando ter sido vítima de um esquema ilegal.



"Rodrigo e sua esposa foram citados como beneficiários do esquema, ou seja, foram vítimas desse escritório e de sua equipe, uma vez que contrataram o serviço de uma empresa supostamente legal, idônea e que seguia com os procedimentos de acordo com as leis italianas. Prova disso é que o processo foi aprovado e os passaportes foram emitidos", afirmou a nota oficial.