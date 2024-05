Grávida, prima de MC Bin diz ter 70 % de certeza que é do ex-BBB Buda - Foto: Reprodução

Grávida, prima de MC Bin diz ter 70 % de certeza que é do ex-BBB Buda Foto: Reprodução

Publicado 29/05/2024 10:29 | Atualizado 29/05/2024 19:19

Nina Capelly, prima de MC Bin, revelou estar grávida e acredita que o pai da criança pode ser Lucas Buda, ex-participante do BBB 24. A funkeira, que recentemente teve um romance com Buda, falou sobre a possibilidade. Embora tenha sido envolvido brevemente com o capoeirista, a jovem considera a paternidade.



"Tenho 70% de certeza de que é dele", disse Nina, de 28 anos. Ela destacou que, além de Buda, não teve outros parceiros recentemente. "Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela", explicou ela para a Quem.



A influenciadora atualmente namora Ketlin Hernandes e, antes de conhecer Buda, havia terminado um relacionamento de quatro anos. "Estou um pouco chorona. Tentei entrar em contato com o Lucas. Ele não quis falar comigo. Queria falar com ele diretamente, mandei um áudio para ele explicando tudo. Estou bem sensível", confessou.



Nina revelou que ela e Buda tiveram relações quatro vezes sem proteção e que uma vez recorreu à pílula do dia seguinte. Já mãe de um menino autista de 6 anos, ela lamentou a falta de responsabilidade. "Hoje em dia, tem teste de DNA que dá para fazer na gravidez e não me nego a fazer", garantiu. Lucas Buda negou a possibilidade de ser pai da criança, mas afirmou que faria o teste de paternidade.



A cantora também revelou que, apesar de estar tensa devido à situação, sua atual namorada, Ketlin, está ao seu lado, apoiando-a nessa fase. "Ela falou que vai me ajudar. Ela recebeu bem a notícia e está segurando minha mão", concluiu.