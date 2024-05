Milton Neves e Jojo Todynho - Foto: Reprodução

Milton Neves e Jojo TodynhoFoto: Reprodução

Publicado 29/05/2024 13:03

Jojo Todynho usou suas redes sociais para se pronunciar novamente sobre a polêmica envolvendo o jornalista Milton Neves. Após a divulgação de uma montagem de foto íntima com seu rosto, a cantora já havia aceitado as desculpas do comentarista. No entanto, decidiu enviar um novo recado ao comunicador.

Ao ser questionada sobre um possível processo contra Milton Neves, a funkeira negou categoricamente, enfatizando sua admiração pelo profissional. "Nunca, jamais! Sou fã dele", garantiu a campeã de 'A Fazenda 12', destacando sua postura compreensiva diante do ocorrido.

A famosa também compartilhou suas reflexões sobre um relato recente de Milton, no qual ele abordou a perda de sua mulher. "Quando a Regina mandou mensagem sobre o que tinha acontecido, no dia anterior ao acontecimento, eu estava vendo o vídeo dele falando da esposa [Lenice Neves]”, recordou.

Deixando claro que se emocionou com a gravação, a influenciadora continuou: "Fiquei arrasada vendo a entrevista. Eu nem levei para o coração, tenho muito carinho e respeito pelo Milton. Um beijo para você, que papai do céu te abençõe, o que você tá passando não é fácil", declarou ela para o comunicador.