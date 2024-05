José de Abreu e Maria Zilda - Foto: TV Globo/Divulgação

Publicado 29/05/2024 11:08 | Atualizado 29/05/2024 11:29

José de Abreu e Maria Zilda Bethlem se envolveram em uma nova polêmica nas redes sociais. Durante a conversa com Murilo Rosa, a atriz já havia revelado que o artista possuía mau hálito, cheirava à bebida e entre outras coisas. Agora, o famoso resolveu revidar e fez uma série de revelações sobre ela, incluindo suposta traição.

Nesta terça-feira (28), três meses após a live em que a atriz detonou o artista, José de Abreu respondeu às acusações. "Maria Zilda mente que nem sente. Traiu o marido comigo anos depois de 'Bebê a Bordo', quando dizia que eu tinha mau hálito. E ela conseguia sentir algum cheiro?”, iniciou ele em seu perfil no X, antigo Twitter.



O famoso seguiu disparando ofensas. “Cansei de ser acusado por uma fracassada que só conseguiu ser protagonista porque casou com o Talma [Roberto Talma, diretor da Globo que faleceu em 2015]. Se separaram, a carreira acabou", disparou. O ator também criticou o apresentador: “Não é à toa que existe na Globo o verbo "MURILAR", ou seja, agir como Murilo Rosa", revelou.



Em seguida, ele detalhou seu suposto envolvimento com a artista. "Maria Zilda e eu tivemos um amor lindo [...] Mulher do Talma. Que aliás a chifrava com todo mundo", declarou. "Fui casado com 5 mulheres, fui comido por dezenas delas. Perguntem! [sobre o suposto mau hálito] … ABSOLUTAMENTE MENTIROSA", detonou ele.



Não é a primeira vez que José de Abreu expõe que teve relações sexuais com Maria Zilda. Em sua “Abreugrafia”, o ator relatou as aventuras sexuais que viveu com a atriz nos bastidores do filme A Intrusa (1979). Já a atriz comentou sobre seu suposto mau hálito em fevereiro, durante a transmissão com Murilo Rosa.