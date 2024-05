Chay Suede e esposa, Laura Neiva, anunciam gravidez do terceiro filho - Foto: Reprodução

Publicado 29/05/2024 10:03 | Atualizado 29/05/2024 10:12

Chay Suede e Laura Neiva estão celebrando uma grande novidade: a espera de mais um bebê! A notícia foi confirmada nesta quarta-feira, 29 de maio, e deixou os fãs do casal animados. O ator e a influenciadora já são pais de Maria, de 4 anos, e José, de 2 anos.



A revelação da nova gravidez foi feita por meio de uma publicação no Instagram de um atelier que tem parceria com o casal.



Chay e Laura estão juntos desde setembro de 2014 e oficializaram a união em fevereiro de 2019. Apesar da grande notícia, o casal ainda não comentou sobre a nova gestação em seus próprios perfis nas redes sociais.



Recentemente, Chay Suede esteve em destaque na novela ‘Travessia’, como o protagonista polêmico Ari. Mas, desde então, tem se mantido afastado das telinhas. A expectativa dos fãs é grande para vê-lo em novos projetos na Globo em breve, enquanto ele e Laura se preparam para a chegada do novo membro da família.