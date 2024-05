Rachel Sheherazade - Divulgação

Publicado 29/05/2024 19:31 | Atualizado 29/05/2024 19:35

Rachel Sheherazade protagonizou um momento tenso em "A Grande Conquista 2" ao interromper a votação da terceira Zona de Risco. A apresentadora decidiu intervir para fazer um importante alerta sobre falas e atitudes preconceituosas dentro do reality show. A jornalista ressaltou a responsabilidade dos participantes, lembrando que o público acompanha tudo.

“Agora quem vai falar sou eu. Principalmente para o Brenno, para o Vinigram e para todos vocês”, começou Rachel. “Já falei para vocês que atitudes e falas preconceituosas são reprováveis e realmente devem ser apontadas e expostas”, enfatizou a apresentadora. O clima esquentou quando ela destacou que todos deveriam ter mais cuidado com suas palavras.



Brenno tentou justificar um comentário feito sobre Kaio, afirmando que não era homofóbico, mas Sheherazade foi firme em sua resposta. “Mas isso pode ser levado à outra interpretação, ok, Brenno?”, alertou, enfatizando a importância da cautela com o que dizem.



Quando chegou a vez de Vinigram votar, ele aproveitou para se desculpar. “Quero começar já pedindo desculpa ao Kaio pelo gesto obsceno, não homofóbico, pelo gesto que fiz ontem”, disse o participante, visivelmente arrependido.