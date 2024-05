Ana Maria Braga - Foto: Reprodução

Ana Maria BragaFoto: Reprodução

Publicado 29/05/2024 14:52

Ana Maria Braga agitou a manhã dos telespectadores no "Mais Você" desta quarta-feira (29). A apresentadora não conteve a surpresa ao comentar sobre uma curiosidade revelada no programa: o tamanho do órgão sexual de um gorila. O assunto deu o que falar na web e rendeu gargalhadas entre a equipe.

Durante a exibição, o repórter Fabricio Battaglini apresentou uma nova família de gorilas que vive em um parque em Cotia, São Paulo. Ao compartilhar algumas peculiaridades dos animais, ele destacou: "O órgão sexual dele mede 3 cm. É pequenininho para um bicho deste tamanho", disse ele sobre o gorila.

A reação de Ana Maria foi imediata: "Só?", exclamou, levando todos às gargalhadas. Louro Mané concordou: "Como assim?", perguntou o papagaio, surpreso. Ana Maria, ainda rindo, comentou sobre a altura do gorila: "Mas com 1,80 m", apontou ela aos risos.

Fabricio, que estava ao vivo no parque, também não conseguiu segurar o riso. "Tem um ditado aqui sobre isso, não vou dizer aqui... Mas é pequeno, mas dá certo!", brincou o repórter. Louro Mané ainda completou: "Tá cheio de filho aí!". A cena repercutiu nas redes sociais, arrancando risadas dos internautas.