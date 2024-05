Irritado? Neymar fura pneu de carro de colega de time após brincadeira - Foto: Reprodução

Publicado 29/05/2024 15:18 | Atualizado 29/05/2024 17:33

Neymar elevou o nível das “pegadinhas” no Al-Hilal. O famoso compartilhou uma nova trolagem contra Renan Lodi. Após o atleta dar nós nos cadarços dos tênis do menino Ney, o craque não deixou barato e furou os quatro pneus do carro de seu colega de equipe. Nas redes sociais, o menino Ney ainda compartilhou sua vingança.

Neymar não hesitou em deixar o colega a pé como retaliação. Em seu perfil do Instagram, o ex-namorado de Bruna Biancardi publicou um vídeo da pegadinha. "Um dia da caça, outro do caçador. Estamos quites", escreveu ele. Dinheiro não é problema para o famoso, que provavelmente vai arcar com o prejuízo do amigo.

Recentemente, o jogador organizou um leilão beneficente, colocando à disposição um relógio Hublot King Power Big Bang Miami 305 em ouro rosê, presente do apresentador Fausto Silva. Avaliado em mais de R$ 260 mil, o item promete atrair muitos lances.

Com pulseira de couro de crocodilo azul e resistência à água de até 100 metros, o relógio raro é um item cobiçado, com apenas 50 unidades no mundo. Além da peça, Neymar também recebeu uma chuteira banhada a ouro do joalheiro Pedro Yossef. A peça será desmembrada, com um pé ficando com Neymar e o outro sendo leiloado.