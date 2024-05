Joelma - Reprodução / Instagram

Joelma está no centro de uma nova controvérsia nas redes sociais após aparecer ao lado do polêmico empresário Luciano Hang, o “Véio da Havan”, em vídeo promocional. Após a publicação, André Gabeh, ex-roteirista do “Vai que Cola”, não poupou críticas em suas redes sociais. Além dele, fãs da artista também reprovaram a publicidade.



A participação da cantora na propaganda da rede varejista gerou uma onda de indignação entre seus fãs e internautas. Afinal, o empresário é investigado por supostos crimes relacionados ao financiamento dos atos golpistas. No entanto, Joelma surgiu sorridente, vestindo as cores e até usando botas com o nome da loja.



André Gabeh, que participou do primeiro BBB, repreendeu a cantora pela parceria. “O que me irrita é que essa pinhata ambulante é aclamada por gays que a chamam de diva”, começou Gabeh, referindo-se ao carinho que muitos fãs LGBTQIA+ têm por Joelma.



Gabeh continuou seu desabafo, dando a entender que a famosa seria homofóbica. “Essa síndrome de Estocolmo de muitos seres do Vale edifica e dá poderes a pessoas que querem nosso dinheiro, mas não querem nosso bem”, ponderou. “Ninguém que gosta realmente de você coloca comida no prato do seu inimigo”, afirmou.



Após insinuar que a loira estaria traindo seus fãs ao se aliar a Hang, ele finalizou com uma crítica ácida: “São anos lendo essa senhora falando atrocidades sobre homossexuais e ela está aí, sendo ícone LGBTQIA+ [...] Vou tomar no Tucucu”, encerrou ele, ironizando uma possível justificativa de Joelma.