Luísa Sonza e Lucas GuedesFoto: Reprodução

Publicado 29/05/2024 20:28

Luísa Sonza e Lucas Guedes surgiram em uma nova polêmica nas redes sociais. Especulações sobre o suposto fim da amizade entre os famosos se intensificaram após um encontro nos bastidores do programa “Sabadou”, de Virgínia Fonseca, no SBT. Um vídeo publicado pela apresentadora mostrou um abraço meio sem jeito entre a cantora e o influenciador.

No vídeo, muitos internautas notaram a falta de entusiasmo no reencontro. “Ela nem olhou na cara dele”, comentou um usuário, destacando o clima estranho entre os dois. Outros comentários apontaram um possível padrão de comportamento do humorista. “Todo mundo sabe que o Lucas fica pulando de hype em hype e sempre deixando pra trás uma confusão”, escreveu outro internauta.

A relação entre a cantora, o apresentador e Rafa Ucmann era conhecida por sua proximidade. O trio era inseparável, sempre presente na vida um do outro e compartilhando momentos nas redes sociais. No entanto, as interações têm sido cada vez mais raras, alimentando boatos de um afastamento.

Recentemente, Lucas Guedes comentou sobre o distanciamento em um episódio do PodCats, mencionando a falta de tempo da famosa. “A Luisa me ajudou muito, eu sou muito grato a ela”, afirmou ele, tentando amenizar os rumores. Apesar disso, a internet continua especulando sobre os motivos por trás desse distanciamento.