Pitel após a participação no BBB 24Globo/João Cotta

Publicado 30/05/2024 11:00 | Atualizado 30/05/2024 11:17

Giovanna Pitel, ex-participante do BBB, emocionou-se durante uma entrevista no Pod Delas ao falar sobre os preconceitos que enfrenta por conta de seu sotaque. A alagoana não conteve as lágrimas ao compartilhar a quantidade de comentários xenofóbicos que recebe online. "Eu não imaginava a proporção gigantesca. São muitos comentários. E são comentários disfarçados de opiniões", revelou ela.



Nascida em Alagoas, Giovanna destacou que os ataques são principalmente devido ao seu sotaque. Ela explicou que, embora não se importe com haters anônimos, o preconceito também vem de pessoas próximas. "Eu não ligo para os haters, porque eles não vão me ajudar em nada do que eu preciso fazer. Mas isso vem de pessoas com que eu convivo, não é um comentário isolado", desabafou a ex-BBB.



Durante a conversa, Giovanna mencionou que já esperava enfrentar racismo após ganhar visibilidade, mas a xenofobia foi um choque. "O racismo eu já esperava. A xenofobia foi novo. E isso reflete muito na minha vida. Porque eu preciso fazer isso dar certo", afirmou. A ex-BBB ressaltou o impacto desses ataques em sua vida pessoal e profissional, enquanto tenta se estabelecer no meio televisivo.



Giovanna Pitel recebeu recentemente a oportunidade de apresentar um programa em um canal fechado da Globo. Apesar dos desafios, ela mantém uma postura firme e determinada a superar os preconceitos. Sua entrevista foi um chamado à empatia e à reflexão sobre como comentários disfarçados de opinião podem impactar profundamente a vida das pessoas.