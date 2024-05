Luana Piovani manda indireta e web aponta para Neymar: Mau-caráter - Foto: Reprodução

Publicado 30/05/2024 10:25 | Atualizado 30/05/2024 10:51

Luana Piovani causou alvoroço nas redes sociais ao criticar duramente “um ex-ídolo”, sem citar nomes. Supostamente, a atriz se referiu ao jogador Neymar Jr. Em um discurso nas redes sociais, a loira voltou a expressar sua indignação com o apoio do atleta à privatização das praias no Brasil.

Ela destacou a importância de votar contra essa medida e apontou que o craque não é mais um bom exemplo para seus fãs. "E vem aí esse ignóbil, desse ex-ídolo... Como uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira?", iniciou ela, destacando a decepção com as atitudes recentes do famoso.

A atriz não poupou críticas ao atleta. "Como consegue fazer tanta m*rda, como consegue ser tão mau-caráter? [...] Façam um favor, votem contra a privatização das praias e pensem antes de dar um like nele", pediu a ex-mulher de Pedro Scooby, surfista que é amigo do camisa 10.

Piovani também abordou os rumores de traição de Neymar contra Bruna Biancardi. "Alguém que traía a mulher grávida três vezes durante a gestação não pode ser um bom pai. Vocês têm ideia da dor? [...] "E eu estou falando num lugar de fala porque já vivi tudo isso e sei mesmo o que estou falando", concluiu.