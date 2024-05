Gkay surge no 'MasterChef Brasil' e aparência choca fãs: 'Mudou o DNA' - Foto: Reprodução

Publicado 30/05/2024 13:16 | Atualizado 30/05/2024 13:16

Em uma das etapas decisivas para a 11ª temporada do "MasterChef Brasil", a produção do programa escolheu a famosa farofa como prato principal. Buscando inovar o formato, o programa tem apresentado convidados especiais e, antes de chamar o famoso da vez, Ana Paula Padrão brincou com os participantes: "Falou em farofa, todo mundo só pensa em uma pessoa!", anunciou ela, recebendo Gkay em seguida.

A mais nova ruiva entrou em cena e mostrou que não mudou apenas o cabelo, mas também sua aparência e comportamento. A influenciadora demonstrou uma postura mais contida e elegante, diferente do seu habitual. Questionada se assistia ao programa, ela respondeu: "Eu gosto! Tudo o que envolve competição, onde as pessoas estão buscando um sonho", declarou, elogiando os participantes.

Mostrando simpatia, a produtora de conteúdo também disparou elogios aos pratos dos competidores que disputavam uma vaga no programa. "Achei tudo muito incrível porque vocês conseguiram misturar elementos que eu nunca tinha pensado para uma farofa! Vocês fugiram do óbvio", ponderou.

Entretanto, o que mais chamou a atenção no episódio foi a transformação da jovem. "Gente, a Gkay mudou todo o DNA dela né? Do rosto, cabelo até o jeito. Tô chocada, parece outra pessoa", afirmou uma internauta. "A Gkay irreconhecível no MasterChef tô passadoooooo, ela tirou as plásticas? Tá linda", declarou outro.